В Ростовской области продажи антидепрессантов выросли на четверть за полгода

Директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил изданию, что наблюдаемая тенденция вписывается в общероссийский контекст: «Люди все больше обращают внимание на своё психологическое состояние и приобретают соответствующие препараты». По его оценке, спрос на антидепрессанты и успокоительные средства в России пока существенно уступает показателям ряда зарубежных стран, что открывает перспективы для дальнейшего расширения рынка в предстоящие годы.