Для строительства дороги в Крыму изымут 20 участков и зданий

Для строительства дороги в Крыму планируют изъять 20 земельных участков и зданий. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Для строительства и реконструкции автодороги Симферополь — Алушта — Ялта планируют изъять семь земельных участков. Работы будут проводиться на участке с 155-го по 180-й километр. Кроме того, изымут 13 нежилых зданий. Недвижимость находится в селе Привольное Симферопольского района, а также в алуштинском селе Верхняя Кутузовка.
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