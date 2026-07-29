В Красноярске пьяный мотоциклист без прав получил 10 суток ареста

В Красноярске 25-летний мотоциклист получил 10 суток административного ареста после ДТП в Кировском районе. Об этом сообщили в полку ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Авария произошла в минувшие выходные на улице Апрельской. Водитель мотоцикла «Бесуда» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mazda. При оформлении ДТП инспекторы заметили у мотоциклиста признаки опьянения. Также выяснилось, что у него не было водительских прав, документов на мотоцикл и мотошлема. После аварии байкеру потребовалась медицинская помощь.
Алкотестер показал 0,92 мг/л. В отношении мужчины составили административные материалы за несколько нарушений ПДД. Общая сумма штрафов составила 2800 рублей. За управление транспортом в состоянии опьянения и без прав мотоциклист получил 10 суток административного ареста. Мотоцикл отправили на спецстоянку.