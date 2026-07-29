Киноляпы в фильме «Пираты Карибского моря» найдены спустя 23 года

«Пираты Карибского моря» — одна из самых успешных экшен-франшиз XXI века. Вслед за первым фильмом вышло еще несколько частей. Пиратская романтика, харизматичные персонажи, загадочная магия и легкий юмор полюбились зрителям.
Первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие “Черной жемчужины” вышел в 2003 году. В центре повествования была история любви дочери английского губернатора Порт-Ройала Элизабет Свон (Кира Найтли) и подмастерья кузнеца Уильяма Тернера (Орландо Блум). Они оказались в центре разборок между проклятой командой пиратов судна “Черная жемчужина” и эксцентричным капитаном Джеком Воробьем.
РБК Life cобрал несколько киноляпов.
Смена служанок.
6-я минута фильма. Отец Элизабет, губернатор Суонн (Джонатан Прайс) входит к ней в комнату с двумя служанками — в красном и белом платьях. Служанка в красном платье идет к окну, чтобы открыть его. Но при смене кадра около окна уже стоит и открывает его девушка в белом. Следующий кадр, и у окна внезапно снова появляется и распахивает створки камеристка в красном платье которая затем поворачивается лицом к камере.
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company).
Путаница с ногами.
11-я минута. Капитан Джек Воробей сходит на берег Порт-Ройяла с мачты тонущего корабля. Когда он шагает на деревянный настил причала, то заносит правую ногу, это отчетливо видно на общем плане. Но в следующем кадре на пристань персонаж наступает уже левой ногой.
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company).
Рука Аны-Марии.
Джек набрал команду на корабль, в которой оказывается его давняя знакомая Анна-Мария в исполнении Зои Салдана. Девушка обвиняет Джека в краже своего брика и указывает на него правой рукой. Но при смене кадра руки меняются — Ана-Мария указывает на Джека уже левой рукой.
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company).
Шпага.
Самый конец фильма. Уилл Тернер (Орландо Блум) спасает Джека от виселицы. Их окружает стража, и командор Норрингтон приставил шпагу к правому плечу Уилла. Персонаж Деппа стоит за его спиной. Но в следующем кадре, когда к Тернеру шагнула героиня Киры Найтли, шпага уже оказывается у противоположного плеча, хотя положение руки Норрингтон не менял.
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company) Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company).
Мужчина в солнечных очках и белой шляпе.
Когда Джек Воробей стоит за штурвалом и приказывает команде занять места, в этот момент за его плечом виден член съемочной группы в белой футболке, солнцезащитных очках и светлой ковбойской шляпе. Мужчина появился в кадре лишь на мгновение, после чего бесследно исчез.
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссер Гор Вербински, 2003 год.
(Фото: The Walt Disney Company).
Читайте РБК Life в «Максе».