Киноляпы в фильме «Пираты Карибского моря» найдены спустя 23 года

6-я минута фильма. Отец Элизабет, губернатор Суонн (Джонатан Прайс) входит к ней в комнату с двумя служанками — в красном и белом платьях. Служанка в красном платье идет к окну, чтобы открыть его. Но при смене кадра около окна уже стоит и открывает его девушка в белом. Следующий кадр, и у окна внезапно снова появляется и распахивает створки камеристка в красном платье которая затем поворачивается лицом к камере.