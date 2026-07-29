SOS-кнопка появилась на смартфонах школьников Хабаровского края

— Мы понимаем, что в опасной ситуации у ребёнка нет времени искать приложение и набирать сообщение. Виджет всегда на главном экране — одно касание, и сигнал с геолокацией уже у родителя. Это простое, но критически важное решение. Дополнили его возможностью оставаться на связи даже при нулевом балансе, ведь связь не должна обрываться из-за технических мелочей. Такую незаметную, но постоянную страховку мы и постарались дать семьям Хабаровского края, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.