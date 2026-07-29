SOS-кнопка появилась на смартфонах школьников Хабаровского края

МТС запустила в Хабаровском крае «SOS-кнопку» для школьников — теперь родители могут узнать, где находится ребёнок, буквально за секунду. На главном экране смартфона появляется виджет, который позволяет одним касанием отправить близким сигнал о помощи и свои координаты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Функция призвана помочь в нестандартных ситуациях: ребёнок потерялся в незнакомом районе, столкнулся с агрессией сверстников или подозрительными людьми, растерялся в толпе. Сигнал сразу поступает родителю, и местоположение отображается в приложении — без звонков и долгих объяснений.
Ещё одно изменение касается связи при нулевом балансе. Раньше, если на счету заканчивались деньги, телефон ребёнка просто блокировался. Теперь в таких случаях действует буферный период: 30 дней можно звонить и отправлять сообщения на номера близких из семейной группы. Родителю при этом приходит уведомление о необходимости пополнить баланс. Услуга работает не только в России, но и в 12 странах, включая Китай, Турцию, Таиланд и ОАЭ.
— Мы понимаем, что в опасной ситуации у ребёнка нет времени искать приложение и набирать сообщение. Виджет всегда на главном экране — одно касание, и сигнал с геолокацией уже у родителя. Это простое, но критически важное решение. Дополнили его возможностью оставаться на связи даже при нулевом балансе, ведь связь не должна обрываться из-за технических мелочей. Такую незаметную, но постоянную страховку мы и постарались дать семьям Хабаровского края, — рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Обе функции бесплатны и подключаются через приложение «Мой МТС» в несколько касаний. Объединить номера в семейную группу можно с абонентами любых операторов.