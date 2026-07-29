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«Грибы вывозят на мотоблоке с прицепом». В Беларуси семья собрала 58 килограммов лисичек

Белорусы собрали 58 кило лисичек, которые из леса вывозили на мотоблоке.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы собрали 58 килограммов лисичек, которые из леса вывозили на мотоблоке, сообщает pristalica.by.

Светлана Метельская вместе с мужем, его сестрой и свекровью небывалые урожаи грибов собирают в лесах под Логойском.

— В основном ищем лисички, подосиновики, их замораживаем на зиму. Опята собираем до первых чисел января и сушим на печке, — рассказывает белоруска.

Она добавляет, что во время тихой охоты встречают не только известные грибы, но и редкие. К примеру, съедобный куриный гриб, растущий на деревьях, белая и черная лисички.

Белорусам в этом сезоне уже удалось собрать 58 килограммов лисичек. А в 2025 году семья за пять часов собрала 72 кило, установив личный рекорд.

Белорусы собрали 58 кило лисичек — грибы вывозили из леса на мотоблоке. Фото: pristalica.by.

Метельская уточняет, что корзинами они почти не пользуются, берут одно ведро, а пакеты прячут по карманам. Собранные грибы семья оставляет в установленном месте, и родственники все забирают на мотоблоке с прицепом.

Кстати, белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.

Тем временем высокотехнологичный гриб-зомби найден в Беларуси — как он выглядит и чем опасен.

А еще ученые показали, как выглядит редкий гриб, впервые обнаруженный в Беларуси.