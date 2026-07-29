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В РФ планируют разработать платформу для создания белков с заданными свойствами

В рамках проекта также планируется создать протоколы на основании методов ИИ для решения задач дизайна и получения новых белковых молекул, заявил научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН Владимир Попов.

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские ученые планируют в течение трех лет создать платформу для конструирования белков с заданными свойствами. Об этом сообщил на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» научный руководитель ФИЦ Биотехнологии РАН Владимир Попов.

Ученый пояснил, что сейчас российские исследователи сталкиваются с ограничениями при работе с зарубежными платформами, которые с помощью создания белков позволяют ускорять разработку лекарств.

«Мы хотим сначала создать такую демонстрационную платформу, развернуть на ней все возможные, доступные в настоящее время программные продукты», — сказал Попов.

Согласно его докладу, платформа будет нацелена на создание белков с заданным функционалом, реализованная в виде облачного сервиса на инфраструктуре Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Он уточнил, что создание платформы планируется в течение трех лет с участием ученых ФИЦ Биотехнологии РАН, Института биоорганической химии и Института молекулярной биологии РАН. В рамках проекта также планируется создать протоколы на основании методов ИИ для решения задач дизайна и получения новых белковых молекул.

С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.