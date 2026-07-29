Житель Камчатки обманул женщину, убедив ее вложиться в дрова

Елизовский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю Мильковского округа. В мае 2023 года мужчина узнал, что у его знакомой есть крупная сумма денег. Он уговорил приятельницу вложиться в бизнес по заготовке дров, убедив в прибыльности дела. Написал расписку и заверил ее у нотариуса за счет потерпевшей. Однако никаким бизнесом мужчина не занимался и не планировал начинать. 1 миллион, полученный от потерпевшей, злоумышленник потратил на себя. Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор вступил в законную силу.