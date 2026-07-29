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Температура воды в Волге у берегов Самары держится на отметке +23 градуса

В Самарской области продолжается купальный сезон.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 749 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Лето в разгаре, и в Самарской области продолжается купальный сезон. Где сейчас комфортнее всего купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самаре, Тольятти и Сызрани по состоянию на 29 июля 2026 года.

У берегов Самары вода в Волге держится на отметке +23 градуса уже несколько дней. В Тольятти чуть теплее — примерно +24 градуса. А вот в Сызрани вода в Волге постепенно остывает и опустилась уже ниже +25 градусов.

Несмотря на то, что погода сейчас отлично подходит для купания, не забывайте про правила безопасности при отдыхе у воды и купайтесь только в специально оборудованных местах. Ведь с начала сезона в Самарской области утонули уже 18 взрослых и 11 детей.