Канонеров рассказал, за что задержали замначальника ОМВД Московского района

В середине июля этого года в Калининграде взяли под стражу заместителя начальника отдела полиции Московского района подполковника Щ. и его подчиненную, которых обвиняют во взяточничестве. О том, что полицейских подозревают в «крышевании» незаконного бизнеса в районе острова Канта, во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» рассказал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».
«В настоящий момент мы можем сказать только то, что мы сказали в рамках пресс-релиза», — начал было отвечать на вопрос Канонеров. Правда, ему тут же подсказали, что релиз по этой теме пресс-службой регионального СУ СК опубликован не был.
«В интересах следствия пока мы немножко об этом помолчим, потому что сейчас идёт активный сбор доказательств его вины, — продолжил Канонеров. — Но связано это было с незаконным оказанием услуг на территории Рыбной деревни. Я думаю, проанализировав общественное пространство, СМИ и прочие там Telegram-каналы, вы поймёте, кто там такой назойливый и больше всего нам мешает ходить и наслаждаться красотами этого прекрасного туристического кластера».
Ранее о взятии под стражу подполковника Щ. «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. Там же уточнили, что с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского в Ленинградский районный суд обратился следователь.
«По версии следствия, в неустановленный следствием период (не позднее промежутка времени с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года) Щ. и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии, в историческом районе Калининграда (“острова Канта”). Взамен полицейский сообщал им о времени проведения сотрудниками правоохранительных органов профилактических и проверочных мероприятий по выявлению административных правонарушений на данной территории. Следствие полагает, что общая сумма взятки составила свыше одного миллиона рублей», — пояснили «Новому Калининграду» в суде.
В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что противоправная деятельность обоих сотрудников была выявлена и пресечена оперативниками собственной безопасности УМВД России по Калининградской области во взаимодействии с региональным УФСБ России. Отмечалось, что сотрудники «отстранены от исполнения служебных обязанностей и при подтверждении вины понесут наказание в установленном законом порядке».
Отметим, что еще летом 2024 года в Северо-западном управлении Росприроднадзора заинтересовались использованием голубей и сов-сипух для фото в Калининграде и области.
«Бесконтрольное осуществление данного вида предпринимательской деятельности с использованием птиц неустановленными лицами отмечается в общественных местах Калининграда, а также в приморских городах области, — заметили тогда в ведомстве. — Сипуха занесена в Красную книгу Калининградской области. Содержание и использование данного вида птиц без разрешения не допускается».
Сотрудники управления тогда же обратились к жителям и гостям региона с просьбой не поощрять этот вид деятельности и не фотографироваться с птицами. Выяснить, кто зарабатывает на фотографировании с птицами в общественных местах Калининграда, собиралась и горадминистрация.