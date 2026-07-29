Канонеров рассказал, за что задержали замначальника ОМВД Московского района

«В интересах следствия пока мы немножко об этом помолчим, потому что сейчас идёт активный сбор доказательств его вины, — продолжил Канонеров. — Но связано это было с незаконным оказанием услуг на территории Рыбной деревни. Я думаю, проанализировав общественное пространство, СМИ и прочие там Telegram-каналы, вы поймёте, кто там такой назойливый и больше всего нам мешает ходить и наслаждаться красотами этого прекрасного туристического кластера».