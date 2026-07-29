400 кг осетрины и 13 литров чёрной икры изъяли на севере Красноярского края

В Туруханском округе полицейские задержали 34-летнего местного жителя. При обыске у него изъяли более 400 килограммов рыбы осетровых пород, 23 картонные коробки, 30 банок по 500 мл и 10 полиэтиленовых пакетов. Также нашли 53 банки чёрной икры по 250 мл.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина планировал сбыть нелегальный улов на проходящие речные суда. Кроме того, у него обнаружили незаконно хранящееся нарезное оружие и три патрона к нему. Винтовку и боеприпасы он якобы нашёл в лесу.
Назначены ихтиологическая и баллистическая экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что 21 тонну заражённых арбузов не пустили в Красноярск из Казахстана.