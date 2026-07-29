400 кг осетрины и 13 литров чёрной икры изъяли на севере Красноярского края

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина планировал сбыть нелегальный улов на проходящие речные суда. Кроме того, у него обнаружили незаконно хранящееся нарезное оружие и три патрона к нему. Винтовку и боеприпасы он якобы нашёл в лесу.