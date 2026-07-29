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Дети в Хабаровске могут воспользоваться телефоном доверия

Опытные психологи помогут ребенку, оказавшемуся в трудной ситуации.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ребенку иногда бывает трудно, у него случаются проблемы, с которыми он сам не может справиться. Он страдает от непонимания родителей, травли в школе, от предательства друзей или одиночества. Ему надо с кем-то поговорить, но он не находит с кем это можно сделать.

Телефон доверия, который работает круглосуточно, как раз для таких случаев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Он дает возможность ребенку получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в спокойной обстановке, в разговоре с доброжелательным человеком решить, какие шаги следует предпринять.

На телефонах доверия работают специально обученные специалисты — психологи.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8 800 2000 122.

Служба детского телефона доверия работает круглосуточно, без выходных, анонимно и бесплатно. Деньги с телефона не списываются. Даже если на счету ноль, ты можешь обратиться за помощью.

Так же можно пообщаться с психологом в чат-боте. Ссылка на чат-бот: max.ru/doverie27_bot.