Дети в Хабаровске могут воспользоваться телефоном доверия

Ребенку иногда бывает трудно, у него случаются проблемы, с которыми он сам не может справиться. Он страдает от непонимания родителей, травли в школе, от предательства друзей или одиночества. Ему надо с кем-то поговорить, но он не находит с кем это можно сделать.
Телефон доверия, который работает круглосуточно, как раз для таких случаев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он дает возможность ребенку получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в спокойной обстановке, в разговоре с доброжелательным человеком решить, какие шаги следует предпринять.
На телефонах доверия работают специально обученные специалисты — психологи.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия — 8 800 2000 122.
Служба детского телефона доверия работает круглосуточно, без выходных, анонимно и бесплатно. Деньги с телефона не списываются. Даже если на счету ноль, ты можешь обратиться за помощью.
Так же можно пообщаться с психологом в чат-боте. Ссылка на чат-бот: max.ru/doverie27_bot.