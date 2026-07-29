Дети в Хабаровске могут воспользоваться телефоном доверия

Ребенку иногда бывает трудно, у него случаются проблемы, с которыми он сам не может справиться. Он страдает от непонимания родителей, травли в школе, от предательства друзей или одиночества. Ему надо с кем-то поговорить, но он не находит с кем это можно сделать.