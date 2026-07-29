Временные ограничения ввели в нижегородском аэропорту 29 июля

Ограничения ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Росавиации.
С 03:24 часов 29 июля аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет самолеты только по согласованию с соответствующими органами. Возможной причиной принятия таки мер могла стать угроза атаки БПЛА. Напомним, что на территории региона ввели режим беспилотной опасности.
Как уточнили в ведомстве, ограничения носят временный характер.
Ранее авиарейсы между Нижним Новгородом и Москвой задерживали 28 июля.
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