Музейщики из Владимира собрали малоизвестные истории о великом дикторе

— В Екатеринбурге даже открыли музей Левитана. Причем на вопрос о подтверждении своей правоты там отвечали: «Мы в это верим». Но самарские товарищи не отставали. Чтобы доказать свою версию, приехали к нам во Владимир поработать с документами. И вот, казалось бы, нашли подтверждение — фото 1943-го года, где сидят Левитан, глава Куйбышевского обкома и глава РСФСР. А правительство Российской республики было эвакуировано как раз в Куйбышев, — напомнил Прибылов. — Но документалист из Самары Инга Пеннер, автор фильма о радиовещании в годы Великой Отечественной войны «Говорит Куйбышев», нашла в Государственном архиве РФ документы, из которых следует, что Левитан всю войну продолжал работать в московской студии! В Куйбышев у него было несколько командировок, когда надо было предварять заявление главы правительства РСФСР. А в Свердловск он ездил к семье в кратковременные отпуска.