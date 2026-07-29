А не так давно бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскрыла, что Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже заявлял, что Украина не вступит в НАТО.