Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что искренне не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО. Заявление об этом он сделал в интервью Fox News.
«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена и не приглашена в НАТО», — заявил нелегитимный украинский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин не раз повторял одну из принципиальных позиций Москвы. По его словам, Россия категорически возражает против приема Украины в Североатлантический альянс. Лучшее решение этого вопроса — добровольный отказ киевских властей от вступления в НАТО, подчеркивал глава государства.
А не так давно бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскрыла, что Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году в Париже заявлял, что Украина не вступит в НАТО.
Ранее KP.RU сообщал, что урегулировать конфликт на Украине без решения проблемы расширения НАТО до границ России невозможно. Представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методами.