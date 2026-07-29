Shot: Найден мопед, на котором в последний раз видели пропавших россиян в Таиланде

Позже нашлась запись с камер видеонаблюдения, на которой брат и сестра были в сопровождении неизвестных мужчин. По словам местных жителей, по этой дороге часто вывозят людей, похищенных для работы в мошеннических колл-центрах в Камбодже и Мьянме, где их используют в качестве рабов для обмана людей онлайн.