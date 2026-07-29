Shot: Найден мопед, на котором в последний раз видели пропавших россиян в Таиланде

В Таиланде обнаружили мопед, на котором в последний раз видели пропавших брата и сестру из России. Об этом в среду, 29 июля, пишет Shot.
По данным источника, байк оказался сильно поврежден: его разобрали на части и закопали в землю. Номер транспортного средства — 6379 — совпадает с тем, на котором перед исчезновением передвигались молодые люди. О местонахождении 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата по-прежнему ничего не известно.
Последний раз россиян видели неспешно едущими на мопеде с номером 6379 в сторону горы Као Чи Чан в Паттайе. Неподалеку, в поселке Бристоль, они жили вместе с матерью Зариной, сообщается в публикации.
О пропаже молодых людей стало известно 28 июля. По словам матери, незадолго до исчезновения Диана сообщила, что ей кажется, будто за ней следят. Кроме того, ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство для отслеживания, а последним сообщением дочери стало слово «Срочно!».
Позже нашлась запись с камер видеонаблюдения, на которой брат и сестра были в сопровождении неизвестных мужчин. По словам местных жителей, по этой дороге часто вывозят людей, похищенных для работы в мошеннических колл-центрах в Камбодже и Мьянме, где их используют в качестве рабов для обмана людей онлайн.