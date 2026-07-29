70 кубометров в секунду: власти Южного Урала повысили сброс воды с Шершней из-за прогнозируемых сильных дождей

Гидрологическая обстановка осложняется не только на Южном Урале. Режим чрезвычайной ситуации уже введен в Тюменской области из-за резкого подъема уровней водоемов и угрозы подтопления территорий. Сложная ситуация сохраняется в соседних Свердловской и Курганской областях. В целом по Челябинской области уровни большинства крупных озер и рек остаются стабильными или снижаются. Незначительный рост фиксируется лишь на Аргазинском (+40 кубометров в секунду), Верхнеуфалейском и Магнитогорском водохранилищах.