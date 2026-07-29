«Кто качает больше всех?»: оператор Т2 оценил интернет-трафик в сибирских деревнях

Следующие три строчки рейтинга заняли деревни, где жители ежемесячно качают по 75 Гб — Изылы Тогучинского района и Степановка 2-я Татарского округа Новосибирской области, Богословка Республики Хакасия. На седьмой строчке — деревня Можары Шарыповского округа Красноярского края, где клиенты Т2 используют по 73 Гб. Замыкают десятку три новосибирских поселения, где трафик на пользователя составляет от 70 до 72 Гб — поселок Межгривный Чановского округа, деревня Верх-Ики Маслянинского округа и село Новомотково Тогучинского района.