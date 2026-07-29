«Кто качает больше всех?»: оператор Т2 оценил интернет-трафик в сибирских деревнях

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал потребление мобильного интернета в первой половине 2026 года в макрорегионе «Сибирь» и составил рейтинг населенных пунктов с самым высоким трафиком на одного абонента.
«Интернет-столица» Сибири — поселок Алтамаш — находится на юге Кемеровской области, в 25 километрах от Таштагола, на территории Шорского национального парка, и относится к категории малых — там постоянно проживают всего 300 человек. Т2 обеспечил связь в поселке в конце 2025 года. В Алтамаше установили отечественную базовую станцию «Булат».
На втором месте рейтинга Т2 — село Воронково Таврического района Омской области, жители которого используют по 80 Гб мобильного интернета в месяц. На третьем месте — село Курмач-Байгол Турочакского района Республики Алтай с трафиком 78 Гб на абонента.
Следующие три строчки рейтинга заняли деревни, где жители ежемесячно качают по 75 Гб — Изылы Тогучинского района и Степановка 2-я Татарского округа Новосибирской области, Богословка Республики Хакасия. На седьмой строчке — деревня Можары Шарыповского округа Красноярского края, где клиенты Т2 используют по 73 Гб. Замыкают десятку три новосибирских поселения, где трафик на пользователя составляет от 70 до 72 Гб — поселок Межгривный Чановского округа, деревня Верх-Ики Маслянинского округа и село Новомотково Тогучинского района.
Все 10 самых качающих населенных пунктов Сибири — небольшие поселения, где базовые станции Т2 установили в 2022—2025 годы в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
Благодаря размещению телеком-оборудования местные жители получили доступ к современным цифровым сервисам: они могут пользоваться мессенджерами, смотреть фильмы онлайн, работать и учиться удаленно, получать государственные услуги в электронном виде. Скоростной 4G-интернет открывает новые возможности для развития малого бизнеса и повышения качества жизни.
Только в 2025 году Т2 установил 306 вышек сотовой связи в малых населенных пунктах макрорегиона «Сибирь». В их числе самый северный населенный пункт России — поселок Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае, эвенкийский поселок Чиринда в районе плато Путорана, села Абай и Юстик в одном из самых отдаленных и малонаселенных районов Республики Алтай — Усть-Коксинском.
В макрорегион «Сибирь» Т2 входят Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия и Тыва.
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