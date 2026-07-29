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Число пострадавших при атаке в Таганроге выросло до двух

Число пострадавших при воздушной атаке в Таганроге выросло до двух.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Число пострадавших из-за воздушной атаки в Таганроге возросло до двух, госпитализирован еще один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее глава региона сообщал о падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом во время атаки по Таганрогу в Ростовской области, там погибла женщина и пострадал мужчина.

«В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Он добавил, что жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь.

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