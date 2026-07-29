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В Таганроге обнаружили обломки БПЛА

В Таганроге на территории производственных организаций обнаружили обломки БПЛА.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге, возгораний не было, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

Уточняется, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

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