В Таганроге обнаружили обломки БПЛА

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и порта в Таганроге, возгораний не было, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».
Уточняется, что на местах происшествий работают специалисты экстренных служб.
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