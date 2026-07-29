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В Ростовской области уничтожили около 60 БПЛА и ракет

В Ростовской области за ночь уничтожили около 60 БПЛА и ракет.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Около 60 БПЛА и ракеты уничтожены над Ростовской областью за ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и 4 районах области — Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе», — написал Слюсарь в своем канале на платформе «Макс».

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