Казахстанский таксист спас бабушку от мошенников и даже заставил их оплатить поездку

«Я сказал ему, что якобы уже довез женщину до нужного адреса и теперь ему нужно оплатить поездку. Иначе, мол, я увезу ее обратно. Он сразу перевел мне две тысячи тенге. Сумма небольшая, но они ведь рассчитывали получить полтора миллиона. Думаю, им было очень обидно», — рассказал водитель.