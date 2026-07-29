Аэропорт Перми ограничил полеты

В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. В ряде районов края отключен мобильный интернет.
В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности. В ряде районов края отключен мобильный интернет.