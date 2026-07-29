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Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренера

Медики Волгоградской клинической больницы № 12 под руководством главного внештатного специалиста-травматолога Петра Иванова провели.

Медики Волгоградской клинической больницы № 12 под руководством главного внештатного специалиста-травматолога Петра Иванова провели уникальную операцию по одномоментному эндопротезированию сразу двух тазобедренных суставов.

Как рассказали в облздраве, за медицинской помощью обратился заслуженный тренер по дзюдо. У мужчины разрушились оба тазобедренных сустава, и он фактически оказался прикованным к постели. Для пациента это означало конец спортивной и тренерской карьеры.

Врачи приняли беспрецедентное решение провести одномоментное эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Хирургическое вмешательство, которое требовало высочайшей квалификации, прошло успешно. Пациент уже прошел реабилитацию и готовится к возвращению в зал, к своим подопечным.

Фото облздрава.