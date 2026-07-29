Режим опасности по БПЛА действует в Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупредили о режиме беспилотной опасности в ночь на 29 июля.
Граждан просят сохранять спокойствие и при необходимости звонить в 112.
Напомним, что 27 июля в Нижегородской области сбили БПЛА самолетного типа. Свою работу также ограничивал аэропорт имени В. П. Чкалова. Отметим, что беспилотную опасность объявляли в регионе и 28 июля.
Ранее мы писали, что жителей Ворсмы предупредили о полетах БПЛА 29 июля.
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