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Режим опасности по БПЛА действует в Нижегородской области

Его ввели в ночь на 29 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижегородской области предупредили о режиме беспилотной опасности в ночь на 29 июля.

Граждан просят сохранять спокойствие и при необходимости звонить в 112.

Напомним, что 27 июля в Нижегородской области сбили БПЛА самолетного типа. Свою работу также ограничивал аэропорт имени В. П. Чкалова. Отметим, что беспилотную опасность объявляли в регионе и 28 июля.

Ранее мы писали, что жителей Ворсмы предупредили о полетах БПЛА 29 июля.

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