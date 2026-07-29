В Челябинске четвертый этап опрессовок продлили до 14 августа

Для жителей трех районов Челябинска продлили четвертый этап опрессовок на две недели — до 14 августа. Специалисты в ходе испытаний сетей на прочность выявили 116 повреждений, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
«Все сети выведены в ремонт для замены поврежденных участков. После выполнения ремонтных работ тепловые сети снова пройдут испытания. При успешном их прохождении теплоноситель на нужды ГВС будет подан потребителям незамедлительно», — уточнили в компании.
Под продление отключения горячей воды попадают адреса, указанные здесь. Выполнить все работы специалисты планируют до середины августа, но горячая вода будет появляться в домах потребителей по мере устранения аварий. Так, уже сегодня в некоторых домах вода появится, так как специалисты уже устранили 30 повреждений.
В компании также отметили, что не могут ввести в эксплуатацию поврежденные сети, так как это несет риски возникновения аварий, а значит, угрозу здоровью и имуществу людей.
Напомним, под четвертый этап опрессовок, который стартовал 14 июля и должен был завершиться 28-го, попадали 590 домов, 50 детских садов, 25 школ и 16 больниц в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.
28 июля в Челябинске стартовал пятый этап гидравлических испытаний. Под отключение горячей воды попадает почти 1000 домов.