В Челябинске четвертый этап опрессовок продлили до 14 августа

Под продление отключения горячей воды попадают адреса, указанные здесь. Выполнить все работы специалисты планируют до середины августа, но горячая вода будет появляться в домах потребителей по мере устранения аварий. Так, уже сегодня в некоторых домах вода появится, так как специалисты уже устранили 30 повреждений.