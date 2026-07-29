Новое уличное освещение появилось в поселке Ванино

Его установили на региональной трассе Ванино — Монгохто, проходящей через весь этот поселок. Некоторое время назад ее отремонтировали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а сейчас на участке более чем в 5 километров установлены 210 современных фонарей. Кроме того, в ближайшее время на этой трассе появятся тротуары, автобусная остановка, перила и барьерные ограждения (их протяженность превысит 4,6 километра). Такая же реконструкция будет проведена на участке трассы Ванино — Советская Гавань в поселке Октябрьском (ее протяженность превышает 2,8 километра).