Три рейса на вылет и два на прилет задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

На три часа позже — в 17:55 — отправится борт из Нижнего Новгорода в Сочи. По этому направлению также задержан еще один рейс, который перенесли на 35 минут — вместо 17:15 в 17:50. Наблюдаются изменения и по направлению Нижний Новгород — Москва. Ожидалось, что полет авиакомпании «Аэрофлот» состоится в 17:40, но его переназначили на 18:30.