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Три рейса на вылет и два на прилет задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на рейсы не вводились.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова задержаны пять рейсов: два на прилет и три на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

На три часа позже — в 17:55 — отправится борт из Нижнего Новгорода в Сочи. По этому направлению также задержан еще один рейс, который перенесли на 35 минут — вместо 17:15 в 17:50. Наблюдаются изменения и по направлению Нижний Новгород — Москва. Ожидалось, что полет авиакомпании «Аэрофлот» состоится в 17:40, но его переназначили на 18:30.

С опозданием в столицу ПФО прибудут два борта из Сочи.

Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА объявили в Нижегородской области. Аэропорт пока не вводил ограничения.

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