Три рейса на вылет и два на прилет задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова задержаны пять рейсов: два на прилет и три на вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
На три часа позже — в 17:55 — отправится борт из Нижнего Новгорода в Сочи. По этому направлению также задержан еще один рейс, который перенесли на 35 минут — вместо 17:15 в 17:50. Наблюдаются изменения и по направлению Нижний Новгород — Москва. Ожидалось, что полет авиакомпании «Аэрофлот» состоится в 17:40, но его переназначили на 18:30.
С опозданием в столицу ПФО прибудут два борта из Сочи.
Ранее мы писали, что режим опасности по БПЛА объявили в Нижегородской области. Аэропорт пока не вводил ограничения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше