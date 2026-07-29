Семь городов и районов Ростовской области подверглись атаке дронов и ракет

Силы ПВО ликвидировали около 60 беспилотников и ракет над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским, а также над Тарасовским, Каменским, Октябрьским (сельским) и Матвеево-Курганским районами. Цели уничтожались и над Таганрогским заливом.