Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил данные о ночной атаке на регион

По данным главы области, силы противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали порядка шестидесяти единиц — как беспилотников, так и ракет. Воздушные цели фиксировались в небе над Таганрогом, Батайском и Каменском-Шахтинским, а также над четырьмя муниципальными районами — Тарасовским, Каменским, Октябрьским (сельским) и Матвеево-Курганским. Кроме того, угроза отмечалась в акватории Таганрогского залива.