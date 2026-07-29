Автоюрист Славнов объяснил, как сэкономить на страховке с помощью коэффициента сезонности

Использование автомобиля не круглый год позволяет существенно снизить стоимость полиса ОСАГО. Об этом в беседе с RT рассказал автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов.
По словам специалиста, коэффициент сезонности (КС) предназначен для тех водителей, которые используют машину лишь несколько месяцев — например, для поездок на дачу в летний период. Если оформить полис не на стандартные 12 месяцев, а на три или шесть, итоговая цена страховки будет значительно ниже.
Дмитрий Славнов привел конкретный математический расчет:
«Например, если вы оформляете полис на пять месяцев (коэффициент 0,7), а годовая стоимость без КС составляет 10 тысяч рублей, то итоговая цена будет составлять 7 тысяч рублей», — заключил эксперт.
Таким образом, делает вывод эксперт, применение сезонного коэффициента позволяет автовладельцам платить только за тот период, когда транспортное средство фактически находится в эксплуатации.