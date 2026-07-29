Автоюрист Славнов объяснил, как сэкономить на страховке с помощью коэффициента сезонности

По словам специалиста, коэффициент сезонности (КС) предназначен для тех водителей, которые используют машину лишь несколько месяцев — например, для поездок на дачу в летний период. Если оформить полис не на стандартные 12 месяцев, а на три или шесть, итоговая цена страховки будет значительно ниже.