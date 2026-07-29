Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

От Волгоградской области за предыдущие четыре сезона в финал вышли 13 проектов. В 2024 году призерами стали Владимира Блинова с инициативой «Арена возможностей» и волонтерский центр «Прорыв» ВолГУ, а в 2022 году победу одержала Анна Волосатова с проектом «Забота о родителях».