Mash: Пугачеву могут выгнать из дома в Юрмале, который она снимает каждое лето

По данным источника, за аренду особняка на время фестиваля Лаймы Вайкуле и последующего месячного отдыха было заплачено более шести миллионов рублей. Владелец недвижимости — один из бывших совладельцев Parex Banka — решил продать объект. Пока идут переговоры с потенциальным покупателем, семья продолжает жить в доме, однако утверждается, что собственник рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.