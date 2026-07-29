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Сбито 60 БПЛА и ракет: Что известно об атаке на Таганрог и Ростовскую область

Более 60 беспилотников и ракет большой дальности российские зенитчики перехватили ночью 29 июля над Ростовской областью. В Таганроге погибла женщина и два человека получили ранения. Зафиксированы разрушения в семи муниципалитетах региона.

Источник: Российская газета

Более 60 беспилотников и ракет большой дальности российские зенитчики перехватили ночью 29 июля над Ростовской областью. В Таганроге погибла женщина и два человека получили ранения. Зафиксированы разрушения в семи муниципалитетах региона.

Комбинированная атака БПЛА и ракет, с небольшими перерывами, длилась около 11 часов, и завершилась лишь утром в среду. Противник делал упор, чтобы «разрядить» боезапас зенитно-ракетных комплексов и растянуть мобильные огневые группы.

Однако бойцы ПВО не поддались на уловки врага.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь воздушные цели были перехвачены над акваторией Таганрогского залива. Вторая волна дронов и ракет была сбита над Батайском, Таганрогом и Каменск-Шахтинском, а также в Каменском, Тарасовском, Матвеево-Курганском и Октябрьском (сельском) районах.

Наибольшие разрушения на земле зафиксированы в Таганроге, там фрагментами ракет и беспилотников повреждены частные и многоэтажные дома. Погибла женщина, и еще два человека получили ранения. Жильцы многоэтажного дома эвакуированы в пункт временного размещения.

«Обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта. Возгораний не было. Пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Жителей региона, в случае обнаружения ими фрагментов сбитых БПЛА и ракет, просят не приближаться к ним. В беспилотниках могут быть не разорвавшиеся боеприпасы.

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