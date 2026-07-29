Суд признал обоснованным заявление о банкротстве красноярской сети «Ценалом»

Иск о банкротстве подавал предприниматель Алексей Клименков. Напомним, что в августе 2025-го владелец сети дискаунтеров Валерий Конуркин взял у него процентный заем в размере пяти миллионов рублей. Исполнение обязательств по договору обеспечивалось поручительством компаниями «Ценалом» и «ЛТК», которые приняли на себя солидарную ответственность.