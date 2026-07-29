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Суд признал обоснованным заявление о банкротстве красноярской сети «Ценалом»

В отношении должника введена процедура наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом сеть дискаунтеров бытовой техники «Ценалом» и «Лесосибирскую Торговую Компанию» («ЛТК»). В отношении первой фирмы ввели процедуру наблюдения.

Иск о банкротстве подавал предприниматель Алексей Клименков. Напомним, что в августе 2025-го владелец сети дискаунтеров Валерий Конуркин взял у него процентный заем в размере пяти миллионов рублей. Исполнение обязательств по договору обеспечивалось поручительством компаниями «Ценалом» и «ЛТК», которые приняли на себя солидарную ответственность.

Конуркин деньги вовремя не вернул. Позже суд признал его банкротом.

«Включить требование Клименкова Алексея Геннадьевича в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью “Ценалом” в размере 5 444 931,35 ₽ основного долга», — говорится в резолютивной части определения суда.

Дело о банкротстве второй компании еще рассматривается.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае Березовский районный суд арестовал имущество депутата Алексея Бойкова и его предполагаемого 36-летнего сообщника по делу о хищении электроэнергии на сумму свыше 450 миллионов рублей.