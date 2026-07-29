Около 60 БПЛА и ракет сбили над тремя городами и четырьмя районами Ростовской области

В Ночь на 29 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили около 60 беспилотников и ракеты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что атаке подвергся Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, а также четыре района области: Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский и Таганрогский залив.
— В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь, — добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше