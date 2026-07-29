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Около 60 БПЛА и ракет сбили над тремя городами и четырьмя районами Ростовской области

В ночь на 29 июля Ростовская область подвергалась воздушной атаке.

Источник: Комсомольская правда

В Ночь на 29 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили около 60 беспилотников и ракеты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что атаке подвергся Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, а также четыре района области: Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский и Таганрогский залив.

— В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь, — добавил губернатор.

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