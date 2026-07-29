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ВС РФ поразили объекты хранения военных грузов и ГСМ в порту Николаева

Российские военные нанесли удары по объектам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Николаева. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Минобороны России.

Российские военные нанесли удары по объектам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Николаева. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Минобороны России.

— В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту «Николаев» поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале ведомства также заявили, что вечером 28 июля российские беспилотники поразили в море восточнее Одессы два сухогруза, которые, по данным Минобороны, перевозили вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

23 июля российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ. В частности, в порту «Южный» они поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинской армии.

В ночь с 24 на 25 июля бойцы ударили по портам «Николаев», «Одесса» и «Измаил», уничтожив портовую инфраструктуру и суда, которые используются в интересах ВСУ.

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