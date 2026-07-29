Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты до Сочи и Москвы задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Первоначальное время вылетов — 14:55, 17:15 и 17:40 — перенесено на 17:55, 17:50 и 18:30 соответственно.

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 29 июля задержаны три авиарейса — данные отражены на онлайн‑табло воздушной гавани.

Ограничения на приём и отправку воздушных судов действуют с 03:24 и реализуются только по согласованию с профильными органами. Из‑за этого пришлось скорректировать расписание ряда рейсов.

С задержкой отправятся самолёты, следующие в Сочи (два рейса) и Москву. Первоначальное время вылетов — 14:55, 17:15 и 17:40 — перенесено на 17:55, 17:50 и 18:30 соответственно.

Ранее авиарейс из Сочи в Нижний Новгород задерживали на шесть часов 28 июля.