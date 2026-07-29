Самолеты до Сочи и Москвы задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде 29 июля задержаны три авиарейса — данные отражены на онлайн‑табло воздушной гавани.
Ограничения на приём и отправку воздушных судов действуют с 03:24 и реализуются только по согласованию с профильными органами. Из‑за этого пришлось скорректировать расписание ряда рейсов.
С задержкой отправятся самолёты, следующие в Сочи (два рейса) и Москву. Первоначальное время вылетов — 14:55, 17:15 и 17:40 — перенесено на 17:55, 17:50 и 18:30 соответственно.
Ранее авиарейс из Сочи в Нижний Новгород задерживали на шесть часов 28 июля.