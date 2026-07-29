В России появятся детские сим-карты с защитой от контента 18+

Родители смогут присваивать сим-карте ребёнка специальный статус, который ограничит нежелательные рассылки и входящие вызовы с международных номеров. Об этом, ссылаясь на сенатора Артёма Шейкина, пишет ТАСС в среду, 29 июля.
«Государство сейчас делает всё возможное, чтобы все дети в нашей стране жили в безопасности. И в законе как раз заложен такой механизм, когда родитель или законный представитель может обратиться к сотовому оператору и сказать, что та или иная карта находится у ребёнка. В связи с этим у данной сим-карты будет определённый статус, который даст возможность для детей не получать информацию контента 18+, ограничивать звонки с международных номеров», — заявил парламентарий.
Операторы также должны будут бесплатно подключать родительский контроль. По словам Шейкина, мера поможет защитить детей и подростков от мошенников, которые всё чаще пытаются связаться с ними по телефону.
Изначально родителей хотели обязать уведомлять оператора, если сим-картой пользуется ребёнок. Для таких номеров также предлагалось отключить СМС с кодами подтверждения важных действий.