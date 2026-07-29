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Ученые НГТУ обследовали 70 мостов для раннего выявления дефектов

Исследование поможет быстрее оценивать состояние мостов и предотвращать аварии.

Источник: Комсомольская правда

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ обследовали 70 мостов, чтобы разработать критерии, позволяющие выявлять дефекты на ранней стадии и объективно оценивать техническое состояние сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Как рассказали в НГТУ НЭТИ, специалисты используют пассивный сейсмический метод стоячих волн и микросейсмический мониторинг для диагностики мостов. Сейчас каждый объект приходится анализировать отдельно, что занимает много времени.

В ходе исследования ученые обследовали мостовое полотно, опоры и грунт под сооружениями. По итогам работ определяли глубину многолетнемерзлых пород, состояние конструкций и готовили рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

По словам аспиранта кафедры геофизических систем Алины Лукьяновой, цель проекта — создать универсальные критерии, которые позволят быстрее определять наличие серьезных дефектов и сократить вероятность ошибок при обследовании.

По итогам проверки несколько мостов направили на повторное обследование. Именно такие объекты станут основой для формирования базы данных, необходимой для разработки новых критериев оценки.