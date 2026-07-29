Сборная Хабаровского края по плаванию завоевала бронзовую медаль

Основу краевой команды составили воспитанники СШОР «Дельфин». В эстафете отличились Александр Кривоногов, Кирилл Быков, Никита Первов и Глеб Корсун. Отдельно отмечены личные достижения спортсменов: Никита Первов в финале на 100 м вольным стилем показал 6 й результат (00:50,63), подтвердив норматив мастера спорта; Александр Кривоногов впервые выполнил мастерский норматив на дистанции 100 м на спине. Тренер сборной Михаил Бережанский подчеркнул, что прогресс команды нарастал в течение пяти дней соревнований, а финальный результат в эстафете превзошёл ожидания специалистов — в том числе комментатора турнира, двукратного олимпийского чемпиона Дениса Панкратова.