В Красноярский край не пустили 21 тонну зараженных арбузов

В Красноярский край не допустили ввоз более 21 тонны арбузов из Казахстана, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение выявили 20 июля во время карантинного фитосанитарного контроля. Арбузы везли автомобильным транспортом. Лабораторные исследования Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердили наличие в продукции дынной мухи. Это карантинный вредитель.
Чтобы не допустить распространения зараженной продукции по территории региона, владельцу груза выдали уведомление о необходимости принять фитосанитарные меры. По данным Россельхознадзора, собственник их выполнил. Ввоз зараженных арбузов в Красноярский край предотвратили.