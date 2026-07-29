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В Хабаровске якутянин до смерти избил мужчину поленом

Драка произошла ночью 25 июля в развлекательно-оздоровительном комплексе.

В Хабаровске 27-летнего жителя Якутии арестовали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По версии следствия, во время массовой драки мужчина ударил местного жителя поленом по голове, сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.

Конфликт произошёл ночью 25 июля в одном из развлекательно-оздоровительных комплексов города. По предварительным данным, сначала между знакомым подозреваемого и другим отдыхающим возникла беспочвенная ссора. Вскоре она переросла в массовую драку.

Во время потасовки 27-летний мужчина схватил полено и нанёс им не менее одного удара по голове другого участника конфликта. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следственный отдел по Железнодорожному району Хабаровска возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Подозреваемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.