Патрульные задержали закладчицу при помощи служебной собаки в Хабаровске

Во время объезда частного сектора на улице Почтовой патрульные заметили девушку, которая что-то разглядывала в кустах. При появлении сотрудников правоохранительных органов девушка попыталась уйти. Проверка показала, что 25-летняя девушка в прошлом году была судима за кражу. Подозревая, что она может быть замешана в распространении запрещенных веществ, полиция вызвала следственно-оперативную группу. Обследуя местность со служебной собакой, сотрудники полиции нашли тайники, в которых находились 37 закладок и 2 пакетика с белым порошком — позже выяснили, что это был метилэфедрон массой 8,13 грамма. Задержанная рассказала, что работает в интернет-магазине по продаже наркотиков. От кураторов она получала координаты, где спрятаны партии наркотиков. Злоумышленница раскладывала их в тайники. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взяли подписку о невыезде.