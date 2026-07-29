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В Хабаровском районе досрочно завершили работы по ремонту 6 км дорог

Благоустройство ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе раньше срока завершили ремонт более шести километров дорожного полотна. В краевом Минтрансе отметили не только скорость выполнения работ, но и их качество — лаборатория ФАУ «РосДорНИИ» дала высокую оценку сданным объектам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По завершении работ в муниципалитете приступили к ремонту участков, предусмотренных к преображению в 2027 году. Всего к этому времени планируется преобразить восемь километров дорог: на четырех из семи объектах уже трудятся ремонтники.

Подрядчик, например, приступил к восстановлению подъезда к поселку Дачному, который расположен возле 19 км федеральной трассы А-370 «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток.

— На состояние подъезда часто жаловались дачники и местные жители, поэтому первым делом включили данный участок в нацпроект. На 2,6 км дороги —практически всём отрезке — запланированы капитальный ремонт покрытия, установка водопропускных труб и водоотводных сооружений, которые помогут нам сохранить улицу на долгие годы, — подчеркнули в профильном ведомстве.

До своих дачных участков на сегодняшний день садоводы могут добраться на межмуниципальном маршруте № 110 «Хабаровск — с/о Мукомол».

— Раньше приходилось объезжать ямы и колдобины, особенно после дождей. А теперь дорога ровная, чистая, ехать одно удовольствие. И что важно — сделали всё быстро, без лишних задержек, — рассказал житель Хабаровского района Сергей.

Для удобства пассажиров на указанных участках также установили автобусные павильоны. Обновление ожидает Корфовское и Тополевское поселения, Сосновку, Бычиху, Чёрную Речку, Казакевичево и Осиновую Речку. Муниципалитет намерен завершить сдать все объекты в текущем сезоне.

Общая сумма ремонта 7 участков составит более 220 млн рублей. Значительная часть средств выделяется муниципалитету из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инфицированного президентом РФ Владимиром Путиным.