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Аллу Пугачеву выгоняют из любимого летнего жилья в Юрмале: она отдыхала там последние 10 лет

Аллу Пугачеву выгоняют из дома в Юрмале, который она снимала каждое лето.

Источник: Комсомольская правда

Алла Пугачёва может лишиться привычного летнего жилья в латвийской Юрмале. Владелец особняка, в котором артистка проводит отпуск уже целое десятилетие, выставил недвижимость на продажу и намерен расторгнуть договор аренды. Об этом сообщает Mash.

В настоящее время на вилле вместе с Аллой Борисовной отдыхает и Максим Галкин*. Чтобы посетить фестиваль Лаймы Вайкуле и провести в Прибалтике ещё около месяца, семья заплатила за аренду более 6 миллионов рублей. Однако собственник, которым является бывший совладелец Parex Banka, уже ведёт переговоры о сделке и планирует закрыть её в ближайшие дни.

Изначально продавец просил за виллу 10 миллионов евро (почти 900 миллионов рублей. — Прим.ред.), но позже снизил цену до 6 миллионов евро (примерно 523 миллиона рублей. — Прим.ред.). Риелторы уже активно показывают особняк потенциальным покупателям, и во время таких экскурсий агент имеет полное право попросить звёздную чету покинуть помещение, чтобы не смущать клиентов. По имеющейся информации, будущий владелец планирует использовать дом для личного проживания, а значит, он может отказаться от сдачи жилья в аренду.

Стоит отметить, что сама Примадонна не горит желанием съезжать. Артисты давно привыкли к этому месту, обжили его за долгие годы и всегда считались приоритетными сезонными жильцами. Однако теперь их дальнейшее пребывание в Юрмале находится под вопросом из-за решения собственника.

Ранее артистка сделала печальное признание. Пугачева рассказала, что несколько месяцев назад с ней произошло несчастье — она упала, сломала ногу и тазобедренный сустав на Кипре.

* — Признан иностранным агентом.