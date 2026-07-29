Аллу Пугачеву выгоняют из любимого летнего жилья в Юрмале: она отдыхала там последние 10 лет

Изначально продавец просил за виллу 10 миллионов евро (почти 900 миллионов рублей. — Прим.ред.), но позже снизил цену до 6 миллионов евро (примерно 523 миллиона рублей. — Прим.ред.). Риелторы уже активно показывают особняк потенциальным покупателям, и во время таких экскурсий агент имеет полное право попросить звёздную чету покинуть помещение, чтобы не смущать клиентов. По имеющейся информации, будущий владелец планирует использовать дом для личного проживания, а значит, он может отказаться от сдачи жилья в аренду.