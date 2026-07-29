Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторического максимума

Также поставки одежды из США в Россию в период с января по май текущего года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый сильный прирост зафиксировали в поставках женской повседневной одежды. За первые пять месяцев года США экспортировали одежды в Россию на 22,1 миллиона долларов — в 2,4 раза больше, чем за такой же период предыдущего года.