Главные новости к утру 29 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 июля 2026.
Дроны ВСУ атаковали Рязанскую и Ростовскую области
В Таганроге при атаке ВСУ в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области, из-западения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях.
Трамп оценил переговоры с Зеленским и Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил много вопросов на состоявшихся 28 июля в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал итоги переговоров «хорошими». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что США считают обе встречи продуктивными.
Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании
Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования. Сенаторы одобрили переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта. Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта после истечения 30 часов.
В Иране подтвердили готовность воевать за контроль над Ормузским проливом
Возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в эфире IRIB. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский «успех в войне не будет полным». Исламская Республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он.
Медведев завил, что необходимости в новой мобилизации в РФ нет
Потребности Вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его словам, за 2026 год контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.