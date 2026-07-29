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Главные новости к утру 29 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 29 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 июля 2026.

Дроны ВСУ атаковали Рязанскую и Ростовскую области

Источник: РИА "Новости"

В Таганроге при атаке ВСУ в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области, из-западения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях.

Трамп оценил переговоры с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил много вопросов на состоявшихся 28 июля в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он назвал итоги переговоров «хорошими». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что США считают обе встречи продуктивными.

Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании

Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования. Сенаторы одобрили переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта. Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта после истечения 30 часов.

В Иране подтвердили готовность воевать за контроль над Ормузским проливом

Возвращение Ормузского пролива к довоенному статусу невозможно, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в эфире IRIB. По его словам, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский «успех в войне не будет полным». Исламская Республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось, добавил он.

Медведев завил, что необходимости в новой мобилизации в РФ нет

Потребности Вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией. По его словам, за 2026 год контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.

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