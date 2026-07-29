Главные новости к утру 29 июля 2026 года

В Таганроге при атаке ВСУ в результате падения обломков ракеты на многоквартирный жилой дом погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников в Рязанской области, из-западения обломков БПЛА произошло возгорание на промышленных территориях.