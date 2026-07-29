В Челябинске проверят новые сирены системы оповещения

Запуск сирен запланирован на 11:00, а сам сигнал продлится от 30 до 40 секунд. Звуки проверочного оповещения услышат жители микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, посёлков Западный, Пригородный и Шагол, а также жилых комплексов «Александровский» и «Ньютон».
В мэрии пояснили, что сейчас в областном центре функционируют 104 сирены. Ранее по обращениям челябинцев специалисты выявили так называемые «зоны тишины», где сигнал был слишком слабым. Для решения этой проблемы в городе установили 24 дополнительные точки оповещения, работу которых и предстоит проверить.
В администрации Челябинска просят горожан отнестись к проверке с пониманием и не предпринимать никаких действий при звуке сигнала.
Ранее в Челябинске полностью завершили оснащение новых и присоединённых микрорайонов современными системами звукового оповещения населения. Специальное оборудование смонтировали на территории микрорайонов Парковый и Западный. Новые комплексы предназначены для оперативного информирования жителей о возможных чрезвычайных ситуациях.