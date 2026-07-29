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В Челябинске проверят новые сирены системы оповещения

В четверг, 30 июля, в микрорайонах Челябинска будут включать сирены. В городской администрации призвали жителей сохранять спокойствие: сигнал прозвучит в рамках планового тестирования нового оборудования.

Источник: Pchela.News

Запуск сирен запланирован на 11:00, а сам сигнал продлится от 30 до 40 секунд. Звуки проверочного оповещения услышат жители микрорайонов Парковый, Парковый-2 и Чурилово, посёлков Западный, Пригородный и Шагол, а также жилых комплексов «Александровский» и «Ньютон».

В мэрии пояснили, что сейчас в областном центре функционируют 104 сирены. Ранее по обращениям челябинцев специалисты выявили так называемые «зоны тишины», где сигнал был слишком слабым. Для решения этой проблемы в городе установили 24 дополнительные точки оповещения, работу которых и предстоит проверить.

В администрации Челябинска просят горожан отнестись к проверке с пониманием и не предпринимать никаких действий при звуке сигнала.

Ранее в Челябинске полностью завершили оснащение новых и присоединённых микрорайонов современными системами звукового оповещения населения. Специальное оборудование смонтировали на территории микрорайонов Парковый и Западный. Новые комплексы предназначены для оперативного информирования жителей о возможных чрезвычайных ситуациях.

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