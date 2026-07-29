В Челябинске проверят новые сирены системы оповещения

В мэрии пояснили, что сейчас в областном центре функционируют 104 сирены. Ранее по обращениям челябинцев специалисты выявили так называемые «зоны тишины», где сигнал был слишком слабым. Для решения этой проблемы в городе установили 24 дополнительные точки оповещения, работу которых и предстоит проверить.