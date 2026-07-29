Россиян предупредили о росте опасных явлений из-за изменения климата

В России фиксируется климатическая трансформация, сопровождающаяся резким ростом опасных природных явлений. Об этом сообщил заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
По его словам, за последние тридцать лет средняя температура в январе на территории страны увеличилась более чем на три градуса. Столь стремительных изменений метеорологические наблюдения еще не фиксировали.
Специалист подчеркивает, что на фоне глобального потепления растет не только частота, но и разрушительная сила погодных аномалий. В этих условиях ключевой задачей гидрометеорологии становится опережающее развитие современных систем раннего предупреждения. Подобные технологии позволяют заблаговременно принимать необходимые меры для эффективной локализации возможных ЧП и минимизации их последствий для экономики и населения регионов.
«Любые опасные явления, о них нельзя говорить, что они просто увеличиваются. Увеличивается интенсивность дождей, интенсивность шквалов, увеличивается количество смерчей», — приводит РИА Новости слова эксперта.
Накануне профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка предупредил, что аномальная жара в Европе может привести к вымиранию пчёл.