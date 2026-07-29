Россиян предупредили о росте опасных явлений из-за изменения климата

Специалист подчеркивает, что на фоне глобального потепления растет не только частота, но и разрушительная сила погодных аномалий. В этих условиях ключевой задачей гидрометеорологии становится опережающее развитие современных систем раннего предупреждения. Подобные технологии позволяют заблаговременно принимать необходимые меры для эффективной локализации возможных ЧП и минимизации их последствий для экономики и населения регионов.